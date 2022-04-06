- 06 Nis 2022 - 04:08

Kurtlar Vadisi Dizisinin Meral’i Bambaşka Birisi Oldu! Görenler Tanıyamadı! Laz Ziya’nın Biricik Kızıydı; Son Hali Şok Etti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Ekranlarının unutulmaz yapımları arasındaki yerini hala koruyan ve her yıl ekranlara dönmesi beklenen Kurtlar Vadisi, oyuncuları ve karakterleriyle de hafızalara kazındı. Hafızalara kazınan isimlerden biri olan Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı olan Meral’e hayat veren Müge Ulusoy ile ilgili son gelişme ve detaylar haberimizde...

Ekranlarının unutulmaz yapımları arasındaki yerini hala koruyan ve her yıl ekranlara dönmesi beklenen Kurtlar Vadisi, oyuncuları ve karakterleriyle de hafızalara kazındı. Hafızalara kazınan isimlerden biri olan Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı olan Meral’e hayat veren Müge Ulusoy, diziden sonra bambaşka birine dönüştü. Gerçekleştirdiği imaj değişikliği karşısında adeta şoke olan sosyal medya kullanıcıları, adeta Müge Ulusoy’u tanıyamadı! Peki, Kurtlar Vadisi Laz Ziya'nın Meral’i Müge Ulusoy şimdilerde ne yapıyor? Kurtlar Vadisi’nin Meral’i nasıl bir değişim geçirdi, son hali nasıl? İşte, detaylar…

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06 Nis 2022 - 04:08 - Magazin

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