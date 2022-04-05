Kurtlar Vadisi Dizisinin Meral’i Bambaşka Birisi Oldu! Laz Ziya’nın Biricik Kızıydı; Son Hali Şok Etti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Ekranlarının unutulmaz yapımları arasındaki yerini hala koruyan ve her yıl ekranlara dönmesi beklenen Kurtlar Vadisi, oyuncuları ve karakterleriyle de hafızalara kazındı. Hafızalara kazınan isimlerden biri olan Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı olan Meral’e hayat veren Müge Ulusoy ile ilgili son gelişme ve detaylar haberimizde...
Ekranlarının unutulmaz yapımları arasındaki yerini hala koruyan ve her yıl ekranlara dönmesi beklenen Kurtlar Vadisi, oyuncuları ve karakterleriyle de hafızalara kazındı. Hafızalara kazınan isimlerden biri olan Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı olan Meral’e hayat veren Müge Ulusoy, diziden sonra bambaşka birine dönüştü. Gerçekleştirdiği imaj değişikliği karşısında adeta şoke olan sosyal medya kullanıcıları, adeta Müge Ulusoy’u tanıyamadı! Peki, Kurtlar Vadisi Laz Ziya'nın Meral’i Müge Ulusoy şimdilerde ne yapıyor? Kurtlar Vadisi’nin Meral’i nasıl bir değişim geçirdi, son hali nasıl? İşte, detaylar…
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05 Nis 2022 - 15:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.