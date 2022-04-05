- 05 Nis 2022 - 15:23 G: 05 Nis 2022 - 15:31

Baba Dizisinden Yürek Yakan Veda! Tam Her Şey Yoluna Girdi Derken; Öldüğü Görülünce Tüyler Ürperdi! “Yok Artık!”

Show TV ekranlarının bu sezonki en son konuşulan yapımları arasına giren Baba dizisinde işler bir hayli karıştı. Baba dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni fragmanına damga vuran İlhan’ın kazası, seyircinin kafasında pek çok soru işareti doğmasına neden oldu. İşte Baba dizisinden son gelişme ve detaylar..

Show TV ekranlarının bu sezonki en son konuşulan yapımları arasına giren Baba dizisinde işler bir hayli karıştı. Baba dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni fragmanına damga vuran İlhan’ın kazası, seyircinin kafasında pek çok soru işareti doğmasına neden oldu. Öte yandan Baba dizisinin yayınlanan ikinci yeni bölüm fragmanı İlhan’ın akıbetini de adeta gözler önüne serdi! Peki, Baba dizisinde neler oluyor? Baba dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisinde İlhan ölüyor mu, Hakan Kurtaş diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

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05 Nis 2022 - 15:23 - Dizi Haberleri

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Baba Dizisinden Yürek Yakan Veda! Tam Her Şey Yoluna Girdi Derken; Öldüğü Görülünce Tüyler Ürperdi! “Yok Artık!” mask
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