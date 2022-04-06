Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! 5 Nisana Survivor Hayatı Biten O İsim Ardahan Oldu! “Güle Güle Ardahan!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi seyircileri ekranlara kilitlemişti. Dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı kendisini korumaya alırken; Gönüllüler takımında ise ilginç bir eleme sistemi ekranlara gelmiş ve 3 kez yapılan oylamanın sonucuyla son isim belli olmuştu. Peki, Ardahan, Barış, Gökhan ve Gizem arasından elenen isim kim oldu?

Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu!

Eleme Adayları Gizem, Gökhan, Barış, ve Ardahan Olmuştu. Yapılan Sms Oylarına göre elenen İsim ARDAHAN oldu...

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