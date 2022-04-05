- 05 Nis 2022 - 15:26 G: 05 Nis 2022 - 15:31

Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılıyor; Survivor Hayatı Bitiyor! Barış Mı, Gökhan Mı? “Güle Güle!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşaların ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor! Son açıklanan ifşayla birlikte elenen isim resmen ortaya çıktı! Birçok kişi ise o ismin yarışmadan ayrılmasıyla birlikte göbek atacağını dile getirdi. Barış ve Gökhan arasından bir isminde eleneceği iddiaları ortalığı sallarken; o ismin Survivor hayatının bitecek olması “Güle güle” yorumlarını getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi seyircileri ekranlara kilitlemişti. Dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı kendisini korumaya alırken; Gönüllüler takımında ise ilginç bir eleme sistemi ekranlara gelmiş ve 3 kez yapılan oylamanın sonucuyla son isim belli olmuştu. Peki, Ardahan, Barış, Gökhan ve Gizem arasından elenen isim kim oldu?

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05 Nis 2022 - 15:26 Ankara- Yaşam

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