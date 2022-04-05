- 05 Nis 2022 - 15:34 G: 05 Nis 2022 - 15:38

Müge Anlı’nın Son Hali Şok Etti! Başını Kapattı, Alkışları Topladı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Maşallah!”

Ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile yeni imajını gözler önüne serdi. Müge Anlı’nın sarı ve havalı saçlarına alışık olan televizyon izleyicileri, ünlü sunucuyu tanıyamazken; gördükleri fotoğraf karşısında gözlerine de inanamadı. İşte Müge Anlı'nın son hali...

Ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğraf ile yeni imajını gözler önüne serdi. Müge Anlı’nın sarı ve havalı saçlarına alışık olan televizyon izleyicileri, ünlü sunucuyu tanıyamazken; gördükleri fotoğraf karşısında gözlerine de inanamadı. Öte yandan Müge Anlı’nın yeni imajı arkadaşının paylaşımı sayesinde ifşalandı! Peki, Müge Anlı nasıl bir değişim geçirdi? Müge Anlı imajını mı değiştirdi? Müge Anlı ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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05 Nis 2022 - 15:34 - Dizi Haberleri

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