- 06 Nis 2022 - 04:07

Masumlar Apartmanı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Finalde Öyle Sahneler Yaşanacak ki Seyirci Şok Olacak! Bu Kez Ölümden Bile Beter…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi ortaya çıktı. Finalde yaşanacaklar ise seyircilerin gözyaşlarına neden oldu! Birçok kişi ise finalde yaşanacak olanları mide bulandırıcı bulduğunu dile getirdi. Ölümden daha beter olayların yaşanacağı gündeme bomba gibi düşerken; final tarihinin çok yakında olduğu görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezonunda ise reytingler her ne kadar yüksek gelse bile dizinin sonuna gelindiği görülmüştü. Peki, neler oluyor?

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06 Nis 2022 - 04:07 Ankara- Yaşam

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