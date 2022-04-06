Masumlar Apartmanı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Finalde Öyle Sahneler Yaşanacak ki Seyirci Şok Olacak! Bu Kez Ölümden Bile Beter…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi ortaya çıktı. Finalde yaşanacaklar ise seyircilerin gözyaşlarına neden oldu! Birçok kişi ise finalde yaşanacak olanları mide bulandırıcı bulduğunu dile getirdi. Ölümden daha beter olayların yaşanacağı gündeme bomba gibi düşerken; final tarihinin çok yakında olduğu görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezonunda ise reytingler her ne kadar yüksek gelse bile dizinin sonuna gelindiği görülmüştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.