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06 Nis 2022 - 04:07

Masumlar Apartmanı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Finalde Öyle Sahneler Yaşanacak ki Seyirci Şok Olacak! Bu Kez Ölümden Bile Beter…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi ortaya çıktı. Finalde yaşanacaklar ise seyircilerin gözyaşlarına neden oldu! Birçok kişi ise finalde yaşanacak olanları mide bulandırıcı bulduğunu dile getirdi. Ölümden daha beter olayların yaşanacağı gündeme bomba gibi düşerken; final tarihinin çok yakında olduğu görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…