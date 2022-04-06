Survivor’da Ünlüler Pes Etti, Yarışmalardan Çekildiler! Korkup Acun Medya’dan Öyle Bir Şey İstedi Ki… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Masayı Alev Alev Yaktı! “Birde Şampiyonsunuz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Ünlüler takımı Acun Medya ekibinden öyle bir şey istedi ki, ağızların açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise masaya bu konuyu yatırıp; ortalığı alev alev yaktı! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Furkan Dede, “Birde şampiyon mu oldunuz siz?” sözleriyle ağızları açık bıraktı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da Adem ve Atakan bir araya gelerek; Acun Medya’dan skandal bir istekte bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.