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06 Nis 2022 - 00:05

Survivor’da Ünlüler Pes Etti, Yarışmalardan Çekildiler! Korkup Acun Medya’dan Öyle Bir Şey İstedi Ki… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Masayı Alev Alev Yaktı! “Birde Şampiyonsunuz!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Ünlüler takımı Acun Medya ekibinden öyle bir şey istedi ki, ağızların açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise masaya bu konuyu yatırıp; ortalığı alev alev yaktı! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Furkan Dede, “Birde şampiyon mu oldunuz siz?” sözleriyle ağızları açık bıraktı!