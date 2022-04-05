Hande Erçel Paraya Para Demiyor! Geceliği 20 Bin Liralık Otelden Sonra… “Ben 3 Gündür 20 Lirayla İdare Ediyorum!” Tek Bir Ayakkabısı Bile…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel resmen paraya para demiyor. Kısa bir süre önce kardeşi Gamze Erçel’le birlikte İtalya’ya giden Hande Erçel, kafa dinlemek için tatil yaptığını göstermişti. Geceliği 20 bin lira olan otelde reklam karşılığında kaldığı bilinen Erçel’in sadece iki parça için ödediği miktar “Ben 3 gündür 20 lirayla idare ediyorum” yorumlarına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle çok sevilen Hande Erçel, dizisiyle birlikte tam tamına 27 milyonu aşkın takipçiye erişmişti. Ünü giderek artan Hande Erçel, dünya çapında tanınan bir isim olmuştu. Kısa bir süre önce reklam yüzü olduğu Atasay’ın 85. Yılı adına düzenlenen törende Erçel’in resmi dünyanın en uzun yapısında gösterilmişti. Şimdi ise ayakkabısı ve çantasına ödediği miktar şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.