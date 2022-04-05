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05 Nis 2022 - 17:58

Hande Erçel Paraya Para Demiyor! Geceliği 20 Bin Liralık Otelden Sonra… “Ben 3 Gündür 20 Lirayla İdare Ediyorum!” Tek Bir Ayakkabısı Bile…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel resmen paraya para demiyor. Kısa bir süre önce kardeşi Gamze Erçel’le birlikte İtalya’ya giden Hande Erçel, kafa dinlemek için tatil yaptığını göstermişti. Geceliği 20 bin lira olan otelde reklam karşılığında kaldığı bilinen Erçel’in sadece iki parça için ödediği miktar “Ben 3 gündür 20 lirayla idare ediyorum” yorumlarına neden oldu! Peki, neler oluyor?