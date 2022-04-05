- 05 Nis 2022 - 18:24 G: 05 Nis 2022 - 18:35

Survivor Nisa Yarışmadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Sevgilisiyle Vedalaştı! Valizi Eline Verildi! “Güle Güle Nisa!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karıştı! Yarışmadan diskalifiye edildiği gündeme bomba gibi düşen Nisa Bölükbaşı hakkında Acun Ilıcalı’nın kararını verdiği konuşulmaya başlandı! Sevgilisiyle vedalaşan Bölükbaşı’nın valizi resmen eline verildi! Birçok kişiyse “Güle güle Nisa” yorumlarında bulunarak tepkilerini dile getirdi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü olaylı bir şekilde geçmişti. Hem oyuna başlanmadan hemen önce hem de konseyde Nisa ve Nagihan arasındaki tüm ipler inceldiği yerden kopmuştu. Konseyde iyice birbirine giren Nisa Bölükbaşı ve Nagihan Karadere hakkında skandal bir iddia sosyal medyada boy göstermeye başladı! Peki, neler oluyor?

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05 Nis 2022 - 18:24 Ankara- Yaşam

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