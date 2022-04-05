Survivor Nisa Yarışmadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Sevgilisiyle Vedalaştı! Valizi Eline Verildi! “Güle Güle Nisa!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü olaylı bir şekilde geçmişti. Hem oyuna başlanmadan hemen önce hem de konseyde Nisa ve Nagihan arasındaki tüm ipler inceldiği yerden kopmuştu. Konseyde iyice birbirine giren Nisa Bölükbaşı ve Nagihan Karadere hakkında skandal bir iddia sosyal medyada boy göstermeye başladı! Peki, neler oluyor?

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