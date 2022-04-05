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05 Nis 2022 - 19:06

Mehmet Ali Erbil Sınırları Zorluyor! Taciz Şoklarının Biri Bitiyor, Biri Başlıyor! Meğer Yıllar Önce… “Utanmaz!” Sosyal Medya Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, gündemi salladı! Sınırları zorladığı konuşulan Erbil’e bir taciz şoku daha geldi. Yıllar önce ünlü bir ismi taciz ettiği dile getirilen Mehmet Ali Erbil’e “Utanmaz” yorumları arka arkaya geldi! Peki, neler oluyor?