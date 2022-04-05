- 05 Nis 2022 - 19:06 G: 05 Nis 2022 - 19:09

Mehmet Ali Erbil Sınırları Zorluyor! Taciz Şoklarının Biri Bitiyor, Biri Başlıyor! Meğer Yıllar Önce… “Utanmaz!” Sosyal Medya Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, gündemi salladı! Sınırları zorladığı konuşulan Erbil’e bir taciz şoku daha geldi. Yıllar önce ünlü bir ismi taciz ettiği dile getirilen Mehmet Ali Erbil’e “Utanmaz” yorumları arka arkaya geldi! Peki, neler oluyor?

Uzun bir süredir sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil, en sonunda yavaş yavaş sağlığına kavuşmuştu. Sağlığına kavuştuktan sonra Gelinim Mutfakta yarışmasının 1 hafta sunuculuğunu yapan Mehmet Ali Erbil, o dönemler Ece Ronay’ı taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise yeni bir taciz şoku yaşandı!

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05 Nis 2022 - 19:06 Ankara- Yaşam

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