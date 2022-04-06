- 06 Nis 2022 - 00:10

Acun Ilıcalı’nın Yakınından Bir Acı Haber Daha Geldi! Bitmek Nedir Bilmiyor! En Yakınından Sonra O İsmi de Toprağa Verdi! Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! 22 Yaşındaydı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın acısı resmen bitmek nedir bilmedi. Kısa bir süre önce Acun Medya çalışanı ve Acun Ilıcalı’nın çok yakın arkadaşı olan Alpay Kazan’ın vefatından sonra bir isim daha toprağa verildi. Sadece 22 yaşında olan ismin vedası ise yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u ekranlara taşıyan Acun Medya, her geçen gün giderek büyüyor. Acun Ilıcalı’nın ise Acun Medya için çalışanlarını özenle seçtiği biliniyor. En yakınlarıyla birlikte iş yapan Acun Ilıcalı Mart ayında yürekleri sızlatan bir paylaşım yaparak canından bir parça olan ismi toprağa verdiğini duyurmuştu. Şimdide 22 yaşındaki Acun Medya çalışanını toprağa verdi!

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06 Nis 2022 - 00:10 Ankara- Yaşam

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