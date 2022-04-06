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06 Nis 2022 - 00:10

Acun Ilıcalı’nın Yakınından Bir Acı Haber Daha Geldi! Bitmek Nedir Bilmiyor! En Yakınından Sonra O İsmi de Toprağa Verdi! Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! 22 Yaşındaydı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın acısı resmen bitmek nedir bilmedi. Kısa bir süre önce Acun Medya çalışanı ve Acun Ilıcalı’nın çok yakın arkadaşı olan Alpay Kazan’ın vefatından sonra bir isim daha toprağa verildi. Sadece 22 yaşında olan ismin vedası ise yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…