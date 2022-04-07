ASKİ Ankara Su Kesintileri:7 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara 3 Saat Sürecek Su Kesintileri

Ankara 7 Nisan 2022 Perşembe Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün gerçekleştirdiği su altyapısı çalışmalarını bu hafta da sürdüren ASKİ, Ankaralıların karşılaşabileceği su kesintilerine karşı bugün de uyarıda bulunmaya devam ediyor. Peki, ASKİ 7 Nisan 2022 Perşembe Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 7 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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