Masumlar Apartmanı Dizisinden Seyirciye Acı Haber Geldi! Ceylan Ölecek Mi, Diziden Ayrılıyor Mu?
Hikayeye bu sezon dahil olan ve Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ı canlandıran Aslıhan Gürbüz’ün diziye veda edeceği hissini uyandıran o sahne oldukça merak uyandırdı. İşte Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili son gelişmeler...
TRT1 ekranlarının iki sezondur soluksuz takip edilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen 65. son bölümü ile seyircisine adeta kötü bir sürpriz yaptı. Hikayeye bu sezon dahil olan ve Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ı canlandıran Aslıhan Gürbüz’ün diziye veda edeceği hissini uyandıran o sahne hem Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümüne hem de sosyal medya platformlarına damgasını vurdu. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinde neler oluyor? Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan ölecek mi? Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 22:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.