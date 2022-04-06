Masumlar Apartmanı Dizisinden Seyirciye Acı Haber Geldi! Ceylan Ölecek Mi, Diziden Ayrılıyor Mu?

TRT1 ekranlarının iki sezondur soluksuz takip edilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara gelen 65. son bölümü ile seyircisine adeta kötü bir sürpriz yaptı. Hikayeye bu sezon dahil olan ve Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ı canlandıran Aslıhan Gürbüz’ün diziye veda edeceği hissini uyandıran o sahne hem Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümüne hem de sosyal medya platformlarına damgasını vurdu. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinde neler oluyor? Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan ölecek mi? Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

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