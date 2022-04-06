Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her yıl çalışanlarının kafasında bir soru işareti olan bayram tatili sorusu da gündeme gelir oldu. Bayram tatilini şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar, tatilinin süresini merak ile araştırırken; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı bayram takvimi, bayram tatilinin dokuz güne kadar uzayabileceğini akıllara getirdi. Öte yandan vatandaşların merakla beklediği bayram tatilinin süresi bayrama gitgide yaklaşırken, netleşmeye başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı birleşecek mi, uzatıldı mı? İşte, detaylar…

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