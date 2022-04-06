- 06 Nis 2022 - 22:21

Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her yıl çalışanlarının kafasında bir soru işareti olan bayram tatili sorusu da gündeme gelir oldu. Bayram tatilini şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar, tatilinin süresini merak ile araştırırken; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı bayram takvimini göre tatil günü de belli oldu. İşte detaylar...

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her yıl çalışanlarının kafasında bir soru işareti olan bayram tatili sorusu da gündeme gelir oldu. Bayram tatilini şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar, tatilinin süresini merak ile araştırırken; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı bayram takvimi, bayram tatilinin dokuz güne kadar uzayabileceğini akıllara getirdi. Öte yandan vatandaşların merakla beklediği bayram tatilinin süresi bayrama gitgide yaklaşırken, netleşmeye başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı birleşecek mi, uzatıldı mı? İşte, detaylar…

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06 Nis 2022 - 22:21 - Yaşam

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Bim'de 5 LT Sole Ayçiçek Yağlarında Çılgın Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte Bim 6 Nisan Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker Fiyatları! Fiyatlar Düştü…
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