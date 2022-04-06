Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her yıl çalışanlarının kafasında bir soru işareti olan bayram tatili sorusu da gündeme gelir oldu. Bayram tatilini şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar, tatilinin süresini merak ile araştırırken; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı bayram takvimini göre tatil günü de belli oldu. İşte detaylar...
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her yıl çalışanlarının kafasında bir soru işareti olan bayram tatili sorusu da gündeme gelir oldu. Bayram tatilini şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar, tatilinin süresini merak ile araştırırken; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı bayram takvimi, bayram tatilinin dokuz güne kadar uzayabileceğini akıllara getirdi. Öte yandan vatandaşların merakla beklediği bayram tatilinin süresi bayrama gitgide yaklaşırken, netleşmeye başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı birleşecek mi, uzatıldı mı? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 22:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.