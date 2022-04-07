ŞOK Market 5 LT Evin Ayçiçek Yağlarında Cuma İndirimi Yaptı! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte Şok 8 Nisan Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker Fiyatları! Fiyatlar Düştü…
Her hafta aktüel ürünler kataloğu ile müşterisinin ilgisini çekmeyi başaran Şok marketleri, yeni haftanın indirimli ürünlerini de açıkladı. Bu hafta ayçiçek yağından şekere; mutfak ürünlerinden sofra lezzetlerine kadar indirime giden Şok marketleri, bugün itibariyle Ramazan ayı indiriminin startını verdi. İşte Şok Marketlerde ki güncel fiyatlar....
Her hafta aktüel ürünler kataloğu ile müşterisinin ilgisini çekmeyi başaran Şok marketleri, yeni haftanın indirimli ürünlerini de açıkladı. Bu hafta ayçiçek yağından şekere; mutfak ürünlerinden sofra lezzetlerine kadar indirime giden Şok marketleri, bugün itibariyle Ramazan ayı indiriminin startını verdi. Peki, Şok marketlerinde ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Şok marketleri 5 litre ayçiçek yağı, 5 kilogram şeker kaç TL, ne kadar? İşte, Şok’un bu haftaki indirimleri…
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07 Nis 2022 - 19:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.