- 07 Nis 2022 - 00:41

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Bambaşka Birisi Oldu! Görenler Tanıyamadı! Seda Demir Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi, Eşi Kim?

Kanal D ekranlarının unutulmaz yapımlarından olan ve Reşat Nuru Güntekin’in ölümsüz eserinden televizyon ekranlarına uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Seda Demir, çok büyük bir değişim geçirdi. İşte Seda Demir ve son hali...

Kanal D ekranlarının unutulmaz yapımlarından olan ve Reşat Nuru Güntekin’in ölümsüz eserinden televizyon ekranlarına uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Seda Demir, çok büyük bir değişim geçirdi. Şimdilerde sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Seda Demir’in yeni halini görenler, ünlü oyuncuyu tanımakta adeta zorlandı! Peki, Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir şimdi ne yapıyor? Seda Demir kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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07 Nis 2022 - 00:41 - Magazin

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