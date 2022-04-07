Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Bambaşka Birisi Oldu! Görenler Tanıyamadı! Seda Demir Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi, Eşi Kim?
Kanal D ekranlarının unutulmaz yapımlarından olan ve Reşat Nuru Güntekin’in ölümsüz eserinden televizyon ekranlarına uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Seda Demir, çok büyük bir değişim geçirdi. İşte Seda Demir ve son hali...
Kanal D ekranlarının unutulmaz yapımlarından olan ve Reşat Nuru Güntekin’in ölümsüz eserinden televizyon ekranlarına uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Seda Demir, çok büyük bir değişim geçirdi. Şimdilerde sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Seda Demir’in yeni halini görenler, ünlü oyuncuyu tanımakta adeta zorlandı! Peki, Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir şimdi ne yapıyor? Seda Demir kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
07 Nis 2022 - 00:41 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.