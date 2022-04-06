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06 Nis 2022 - 22:21

Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor!

Ekranların yeni suç dizisi olan Hakim, bu hafta itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Sezona ATV ekranlarından giriş yapan Hakim dizisi, özlenen isimleri oyuncu kadrosunda bir araya getirmesi kadar farklı konusu ve çekim mekanları ile de televizyon izleyicisinin dikkatlerini üzerine çekmeye başladı. Sizde Hakim dizisi ile ilgili detay ve çekim yerlerini merak ediyorsanız işte ayrıntılar...