Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor!
Ekranların yeni suç dizisi olan Hakim, bu hafta itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Sezona ATV ekranlarından giriş yapan Hakim dizisi, özlenen isimleri oyuncu kadrosunda bir araya getirmesi kadar farklı konusu ve çekim mekanları ile de televizyon izleyicisinin dikkatlerini üzerine çekmeye başladı. Sizde Hakim dizisi ile ilgili detay ve çekim yerlerini merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Ekranların yeni suç dizisi olan Hakim, bu hafta itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Sezona ATV ekranlarından giriş yapan Hakim dizisi, özlenen isimleri oyuncu kadrosunda bir araya getirmesi kadar farklı konusu ve çekim mekanları ile de televizyon izleyicisinin dikkatlerini üzerine çekmeye başladı. Öte yandan Hakim dizisinin merak uyandıran çekim mekanlarının nereleri olduğu dizinin yayınlanan ilk bölümünün ardından ortaya çıktı! Peki, Hakim dizisinin çekim mekanları neresi? Hakim dizisi İstanbul’da hangi ilçede nerede çekiliyor? Hakim dizisi hangi adliyede geçiyor? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 22:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.