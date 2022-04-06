- 06 Nis 2022 - 22:20 G: 06 Nis 2022 - 22:21

Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor!

Bu cuma itibariyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başayacak olan Kasaba Doktoru dizisi, ekranların özlenen medikal dizi türünün bu seneki ilk örneği olmaya hazırlanıyor. Yayınladığı tanıtım fragmanlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan Kasaba Doktoru dizisinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da ilgi uyandırıyor. Sizde Kasaba Doktoru dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Bu cuma itibariyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başayacak olan Kasaba Doktoru dizisi, ekranların özlenen medikal dizi türünün bu seneki ilk örneği olmaya hazırlanıyor. Yayınladığı tanıtım fragmanlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan Kasaba Doktoru dizisinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da ilgi uyandırıyor. Öte yandan Kasaba Doktoru dizisinin tanıtım fragmanlarına damga vuran ise, hikayenin geçtiği yer oluyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisinin çekim mekanları neresi? Kasaba Doktoru dizisi İstanbul’da hangi ilçede nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru hikayesi hangi kasabada geçiyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

06 Nis 2022 - 22:20 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı Dizisinden Seyirciye Acı Haber Geldi! Ceylan Ölecek Mi, Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Seyirciye Acı Haber Geldi! Ceylan Ölecek Mi, Diziden Ayrılıyor Mu?
Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor! mask
Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Annenin Sırrıdır Çocuk İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Annenin Sırrıdır Çocuk İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!
Üç Kız Kardeş Dizisi Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Türkan Artık Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Türkan Artık Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizi Kadrosuna Girdi! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizi Kadrosuna Girdi! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Ayrıldı! Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! Somer’in Mide Bulandırıcı İtirafı Her Şeyi Yerle Bir Etti! “Sonunda Akılsız Türkan!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Ayrıldı! Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! Somer’in Mide Bulandırıcı İtirafı Her Şeyi Yerle Bir Etti! “Sonunda Akılsız Türkan!”
Kara Tahta Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kara Tahta Dizisi Edirne’de Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kara Tahta Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
Kara Tahta Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kara Tahta Dizisi Edirne’de Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kara Tahta Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!
Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? mask
Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı?
Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Finali Görmeden Başka Yapımla El Sıkıştı; Ölüm Senaryosu Kalemini Kırdırdı! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Finali Görmeden Başka Yapımla El Sıkıştı; Ölüm Senaryosu Kalemini Kırdırdı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor! mask
Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor!
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı? mask
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı?
Masumlar Apartmanı Dizisinden Seyirciye Acı Haber Geldi! Ceylan Ölecek Mi, Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Seyirciye Acı Haber Geldi! Ceylan Ölecek Mi, Diziden Ayrılıyor Mu?
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya Kazanmış…Helali Hoş Olsun! mask
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya Kazanmış…Helali Hoş Olsun!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Annenin Sırrıdır Çocuk İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Annenin Sırrıdır Çocuk İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status