Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor!

Bu cuma itibariyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başayacak olan Kasaba Doktoru dizisi, ekranların özlenen medikal dizi türünün bu seneki ilk örneği olmaya hazırlanıyor. Yayınladığı tanıtım fragmanlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan Kasaba Doktoru dizisinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da ilgi uyandırıyor. Öte yandan Kasaba Doktoru dizisinin tanıtım fragmanlarına damga vuran ise, hikayenin geçtiği yer oluyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisinin çekim mekanları neresi? Kasaba Doktoru dizisi İstanbul’da hangi ilçede nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru hikayesi hangi kasabada geçiyor? İşte, detaylar…

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