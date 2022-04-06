- 06 Nis 2022 - 09:07 G: 06 Nis 2022 - 09:10

Kara Tahta Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kara Tahta Dizisi Edirne’de Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kara Tahta Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!

TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Kara Tahta dizisi, yayınlanmaya başladığı geçen haftadan bu yana büyü bir ilgi oluşturmayı başarıyor. Özellikle çekim mekanlarının dokusuyla seyircisini bir hayli etkilemiş olan Kara Tahta dizisinin çekim setleri de tam sürat çalışmaya devam ediyor. Sizde Kara Tahta dizisi ile ilgili detaylara ve çekim yerlerini merak ediyorsanız buyurun haberimize...

TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Kara Tahta dizisi, yayınlanmaya başladığı geçen haftadan bu yana büyü bir ilgi oluşturmayı başarıyor. Özellikle çekim mekanlarının dokusuyla seyircisini bir hayli etkilemiş olan Kara Tahta dizisinin çekim setleri de tam sürat çalışmaya devam ediyor. Öte yandan Kara Tahta dizisinin ana konusunun geçtiği lisenin adı da ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, Kara Tahta dizisinin çekim mekanları neresi? Kara Tahta dizisi Edirne’de hangi ilçede nerede çekiliyor? Kara Tahta hikayesi hangi şehirde geçiyor? İşte, detaylar…

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06 Nis 2022 - 09:07 - Dizi Haberleri

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Kara Tahta Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kara Tahta Dizisi Edirne’de Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kara Tahta Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
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