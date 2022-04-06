Kara Tahta Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kara Tahta Dizisi Edirne’de Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kara Tahta Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!
TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Kara Tahta dizisi, yayınlanmaya başladığı geçen haftadan bu yana büyü bir ilgi oluşturmayı başarıyor. Özellikle çekim mekanlarının dokusuyla seyircisini bir hayli etkilemiş olan Kara Tahta dizisinin çekim setleri de tam sürat çalışmaya devam ediyor. Sizde Kara Tahta dizisi ile ilgili detaylara ve çekim yerlerini merak ediyorsanız buyurun haberimize...
TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Kara Tahta dizisi, yayınlanmaya başladığı geçen haftadan bu yana büyü bir ilgi oluşturmayı başarıyor. Özellikle çekim mekanlarının dokusuyla seyircisini bir hayli etkilemiş olan Kara Tahta dizisinin çekim setleri de tam sürat çalışmaya devam ediyor. Öte yandan Kara Tahta dizisinin ana konusunun geçtiği lisenin adı da ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, Kara Tahta dizisinin çekim mekanları neresi? Kara Tahta dizisi Edirne’de hangi ilçede nerede çekiliyor? Kara Tahta hikayesi hangi şehirde geçiyor? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 09:07 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.