- 11 Nis 2022 - 14:38 G: 11 Nis 2022 - 14:44

Survivor Ardahan Milyoner Olmuş! Şampiyon Olmasına Ne Gerek, Böyle Bir Para Yok! "Yuh" Acun Ilıcalı Resmen Balya Balya Vermiş! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün akşam elenen Ardahan Uzkanbaş’ın kazandığı para el kol titretti! Sadece 3 ay gibi bir süre yarışmada kalan Survivor Ardahan’ın ne 100 bin ne de 200 bin aldığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın balya balya parayı çantasına koyduğu ortaya çıkınca milyonlarda “Yok artık” yorumlarında bulundu! Peki, Ardahan Uzkanbaş ne kadar kazandı?

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun yanı sıra birde eleme gerçekleşmişti. Gökhan, Gizem, Ardahan ve Barış arasından en az SMS alan isim Ardahan olmuş ve hayallerine veda etmişti. Peki, Ardahan yarışmadan ne kadar kazandı?

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11 Nis 2022 - 14:38 Ankara- Yaşam

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