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06 Nis 2022 - 09:37

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! Somer’in Mide Bulandırıcı İtirafı Her Şeyi Yerle Bir Etti! “Sonunda Akılsız Türkan!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Üç Kız Kardeş’te her şey yerle bir oldu! Türkan resmen pılını pırtını topladı ve baba evine döndü! Somer’den gelen mide bulandırıcı itiraf; Türkan’ın bir şeyleri anlaması seyircilerden “Sonunda be akılsız Türkan” yorumlarına neden oldu. Ağızları açık bırakan bu olaydan sonra sosyal medya resmen sallandı! Peki, neler oluyor?