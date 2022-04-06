Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! Somer’in Mide Bulandırıcı İtirafı Her Şeyi Yerle Bir Etti! “Sonunda Akılsız Türkan!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Üç Kız Kardeş’te her şey yerle bir oldu! Türkan resmen pılını pırtını topladı ve baba evine döndü! Somer’den gelen mide bulandırıcı itiraf; Türkan’ın bir şeyleri anlaması seyircilerden “Sonunda be akılsız Türkan” yorumlarına neden oldu. Ağızları açık bırakan bu olaydan sonra sosyal medya resmen sallandı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının reyting rekortmeni haline gelen Üç Kız Kardeş dizsindeki Somer’in itirafı her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.