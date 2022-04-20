- 20 Nis 2022 - 15:56 G: 20 Nis 2022 - 16:22

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Yangınları Çağırdı! Elbisesi Olay Oldu; Nefesler Kesildi! İçine Giydiği Bralete Bir Bakan Bir Daha…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, şok etti. Deri kıyafetinin altına giymiş olduğu tek parça sütyenle dengeleri alt üst etti. “Bu kadarı da pes” dedirten Burcu Özberk adeta cayır cayır yaktı! Simsiyah kıyafetiyle…

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerini İlhan Şen’le paylaşan Burcu Özberk, dizisin bitmesini iple çektiğini açıklamıştı. Uzun bir süredir iyi bir işte bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Burcu Özberk, yakın zamanda dizisinin final olacağını açıklamıştı. Dizinin final çekimlerine doğru Burcu Özberk, öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Nis 2022 - 15:56 Ankara- Yaşam

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