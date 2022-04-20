Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Yangınları Çağırdı! Elbisesi Olay Oldu; Nefesler Kesildi! İçine Giydiği Bralete Bir Bakan Bir Daha…

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerini İlhan Şen’le paylaşan Burcu Özberk, dizisin bitmesini iple çektiğini açıklamıştı. Uzun bir süredir iyi bir işte bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Burcu Özberk, yakın zamanda dizisinin final olacağını açıklamıştı. Dizinin final çekimlerine doğru Burcu Özberk, öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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