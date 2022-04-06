- 06 Nis 2022 - 09:57 G: 06 Nis 2022 - 10:07

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Alev Alev Yakan Pozlar… Deri Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi; Bacak Şovu Mest Etti! “Vay Maşallah!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, nefesleri kesti. Deri ceketinin altına sadece bir sütyen ve mini etek giyen Burcu Özberk, alev alev yaktı. Bacak şovuyla milyonları mest eden Burcu Özberk’e ise “Vay maşallah” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerini İlhan Şen’le paylaşan Burcu Özberk, dizisin bitmesini iple çektiğini açıklamıştı. Uzun bir süredir iyi bir işte bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Burcu Özberk, yakın zamanda dizisinin final olacağını açıklamıştı. Dizinin final çekimlerine doğru Burcu Özberk, öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Nis 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

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