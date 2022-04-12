Burcu Özberk Deri Kıyafetinin Altına Giydiği Tek Parça Kıyafetle… “Bu Kadarı da Pes” Cayır Cayır Yaktı, Siyahlar İçerisinde…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, şok etti. Deri kıyafetinin altına giymiş olduğu tek parça sütyenle dengeleri alt üst etti. “Bu kadarı da pes” dedirten Burcu Özberk adeta cayır cayır yaktı! Simsiyah kıyafetiyle…
Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerini İlhan Şen’le paylaşan Burcu Özberk, dizisin bitmesini iple çektiğini açıklamıştı. Uzun bir süredir iyi bir işte bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Burcu Özberk, yakın zamanda dizisinin final olacağını açıklamıştı. Dizinin final çekimlerine doğru Burcu Özberk, öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.