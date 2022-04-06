Kısmetse Olur Yeniden Başlıyor! Acun Yine İşin İçinde; Bu Kez Görüşmeler Bambaşka! Kadrodaki İsimler Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Yayınlandığı döneme damgasını vuran, halen sosyal medyada çok beğenilen ve konuşulan Kısmetse Olur programı için imzalar atıldı! Acun Ilıcalı’nın işin içinde olduğu ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı! Görüşmelerin bambaşka geçtiği ortaya çıkarken; kadrodaki isimlerle yeniden görüşmelere başlanması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Kanal D ekranlarında 2017 yılı içerisinde yayınlanan Kısmetse Olur programında birçok isim tanışmış hatta evlenmişti. Evlenme programlarının yayından kaldırılmasıyla birlikte Kısmetse Olur programı da yayından kalmıştı. Her bölümü izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur için Acun Ilıcalı resmen düğmeye bastı! Ortalığı karıştıran bir paylaşımda gelince her şey netleşti! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.