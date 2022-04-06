Kısmetse Olur Yeniden Başlıyor! Acun Yine İşin İçinde; Bu Kez Görüşmeler Bambaşka! Kadrodaki İsimler Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarında 2017 yılı içerisinde yayınlanan Kısmetse Olur programında birçok isim tanışmış hatta evlenmişti. Evlenme programlarının yayından kaldırılmasıyla birlikte Kısmetse Olur programı da yayından kalmıştı. Her bölümü izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur için Acun Ilıcalı resmen düğmeye bastı! Ortalığı karıştıran bir paylaşımda gelince her şey netleşti! Peki, neler oluyor?

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