Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Nis 2022 - 10:53

Survivor Nisa’nın İşi Bitti; Sevgilisi Bile Yüzüne Bakmıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Nagihan Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı, milyonların ayağa kalkmasına neden oldu. Sevgilisinin bile yüzüne bakmadığı ve artık şampiyon olma hayallerinin bittiği gündeme gelince; sevenleri yıkıldı. Nagihan Karadere’ye skandal bir suçlamada bulunan Nisa Bölükbaşı, her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…