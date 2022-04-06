Survivor Nisa’nın İşi Bitti; Sevgilisi Bile Yüzüne Bakmıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Nagihan Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı, milyonların ayağa kalkmasına neden oldu. Sevgilisinin bile yüzüne bakmadığı ve artık şampiyon olma hayallerinin bittiği gündeme gelince; sevenleri yıkıldı. Nagihan Karadere’ye skandal bir suçlamada bulunan Nisa Bölükbaşı, her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanan Survivor’da Nagihan ve Nisa arasındaki skandal “Doping” tartışması, Nisa Bölükbaşı’nı yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.