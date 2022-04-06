06 Nis 2022 - 11:22 Güncelleme: 06 Nis 2022 - 11:24
Seda Sayan Durmak Nedir Bilmiyor! Oğlunun Ambargosunu Hiçe Saydı; Gelinliği İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, durmak nedir bilmiyor. Yakın zamanda Çağlar Ökten’le dünya evine girecek olan Seda Sayan’a ilk ambargo oğlu Oğulcan Engin’den gelmişti. Şimdi ise gelinliği için Seda Sayan şok hamlesinde bulundu! Tam tamına…
Oğlundan 3 yaş büyük Ökten’le evlenmesine karşı olduğu bilinen Oğulcan Engin’i adeta hiçe sayan Seda Sayan, gelinliği için öyle bir şey yaptı ki, “Bu kadarı da pes” denildi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.