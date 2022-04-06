Seda Sayan Durmak Nedir Bilmiyor! Oğlunun Ambargosunu Hiçe Saydı; Gelinliği İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes”

Oğlundan 3 yaş büyük Ökten’le evlenmesine karşı olduğu bilinen Oğulcan Engin’i adeta hiçe sayan Seda Sayan, gelinliği için öyle bir şey yaptı ki, “Bu kadarı da pes” denildi! Peki, neler oluyor?

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