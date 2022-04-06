Survivor Hikmet’in Defteri Kapandı! Yalanları Arka Arkaya Sıralayınca; Acun Ilıcalı Çileden Çıktı! “Diskalifiye Edildin” Evine Dönüyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet’in sevenleri büyük şoka girdi. Hikmet’in defteri Survivor için resmen kapandı! Yalanları arka arkaya sıralayınca; Acun Ilıcalı resmen çileden çıktı. Birçok kişi ise “bu olaydan sonra diskalifiye edildin” yorumlarını yaptılar! Peki, Hikmet Tuğsuz evine mi dönüyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nagihan Karadere ve Nisa Bölükbaşı arasındaki tartışmanın sebebi ise Hikmet Tuğsuz olmuştu. Nisa Bölükbaşı, “Senin streoidlerin beynini yakmış” yorumunu Nagihan’a karşı dile getirmişti. Olayın perde arkası ise Evrim Keklik sayesinde ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.