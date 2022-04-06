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06 Nis 2022 - 11:46

Survivor Hikmet’in Defteri Kapandı! Yalanları Arka Arkaya Sıralayınca; Acun Ilıcalı Çileden Çıktı! “Diskalifiye Edildin” Evine Dönüyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet’in sevenleri büyük şoka girdi. Hikmet’in defteri Survivor için resmen kapandı! Yalanları arka arkaya sıralayınca; Acun Ilıcalı resmen çileden çıktı. Birçok kişi ise “bu olaydan sonra diskalifiye edildin” yorumlarını yaptılar! Peki, Hikmet Tuğsuz evine mi dönüyor?