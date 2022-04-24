Hande Erçel’den Büyük Değişim Şok Etti! Saçlarını Öyle Bir Hale Getirdi Ki, Yürekler Ağza Geldi! “Kazıtsaydın!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den yumruk etkisi yaratan bir paylaşım geldi. Upuzun saçlarını minicik kestirdiği görülen Hande Erçel’e tepkiler arka arkaya geldi. Birçok kişi Hande Erçel’in bu pozuna karşılık olarak “Kazıtsaydın” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar….
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle büyük bir kitleye ulaşan Hande Erçel, tüm dünya tarafından tanınmaya başlamıştı. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir sevgililik dönemi yaşayan Hande Erçel, yollarını ayırma kararı alarak hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu ki, Erçel’in değişimi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.