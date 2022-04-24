Hande Erçel’den Büyük Değişim Şok Etti! Saçlarını Öyle Bir Hale Getirdi Ki, Yürekler Ağza Geldi! “Kazıtsaydın!” Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle büyük bir kitleye ulaşan Hande Erçel, tüm dünya tarafından tanınmaya başlamıştı. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir sevgililik dönemi yaşayan Hande Erçel, yollarını ayırma kararı alarak hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu ki, Erçel’in değişimi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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