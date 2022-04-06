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06 Nis 2022 - 12:04

Hande Erçel’den Skandal İmaj Değişimi! Saçı, Başı, Beli… Sırma Gibi Saçları Gitti; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Depresyon Belirtisi!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel hayranlarını şok içerisinde bıraktı! Skandal bir değişime imzasını atan Hande Erçel’in saçı, başı, beli adeta her yeri değişti. Kısa bir süre önce kaynak taktırıp saçlarını sırma gibi uzatan Hande Erçel şimdide saçlarını minicik kestirdi! Birçok kişi bu durumu ise “Depresyon belirtisi” olarak yorumladı! Peki, Hande Erçel ne yaptı?