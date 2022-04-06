Hande Erçel’den Skandal İmaj Değişimi! Saçı, Başı, Beli… Sırma Gibi Saçları Gitti; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Depresyon Belirtisi!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel hayranlarını şok içerisinde bıraktı! Skandal bir değişime imzasını atan Hande Erçel’in saçı, başı, beli adeta her yeri değişti. Kısa bir süre önce kaynak taktırıp saçlarını sırma gibi uzatan Hande Erçel şimdide saçlarını minicik kestirdi! Birçok kişi bu durumu ise “Depresyon belirtisi” olarak yorumladı! Peki, Hande Erçel ne yaptı?
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle büyük bir kitleye ulaşan Hande Erçel, tüm dünya tarafından tanınmaya başlamıştı. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir sevgililik dönemi yaşayan Hande Erçel, yollarını ayırma kararı alarak hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu ki, Erçel’in değişimi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.