Survivor Batuhan’ın Şalteller Attı! “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya, sinir krizine girdi. Canlı yayında şaltelleri atan Karacakaya, “bıktım. Yoruldum” sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı’nın karısında adeta açtı ağzını, yumdu gözünü! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten Batuhan Karacakaya açıklaması…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ödül oyununun yanı sıra elemenin yapılacağı konseyde yarışmacılar gergin dakikalar yaşadı. Nisa – Nagihan arasında çıkan tartışma birden alevlendi. Batuhan Karacakaya ise Acun Ilıcalı’dan söz alarak şok bir yorumda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.