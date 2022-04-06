Survivor Batuhan’ın Şalteller Attı! “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ödül oyununun yanı sıra elemenin yapılacağı konseyde yarışmacılar gergin dakikalar yaşadı. Nisa – Nagihan arasında çıkan tartışma birden alevlendi. Batuhan Karacakaya ise Acun Ilıcalı’dan söz alarak şok bir yorumda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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