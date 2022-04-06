- 06 Nis 2022 - 12:51 G: 06 Nis 2022 - 12:56

Oğlum Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Oğlum İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Oğlum Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!

Birbirinden ünlü oyuncuları ile ilk günden bu yana televizyon izleyicisinin yakın markaja aldığı yapımlardan biri olan Oğlum dizisi, her geçen gün daha büyük bir ilgi ile karşılaşıyor. Farklı konusu ile de seyircisini büyülemiş olan Oğlum dizisi ile ilgili detaylar ve çekim yerlerine ilişkin detaylı bilgiler haberimizde...

Birbirinden ünlü oyuncuları ile ilk günden bu yana televizyon izleyicisinin yakın markaja aldığı yapımlardan biri olan Oğlum dizisi, her geçen gün daha büyük bir ilgi ile karşılaşıyor. Farklı konusu ile de seyircisini büyülemiş olan Oğlum dizisi, Ay Yapım imzası taşıyor. Ancak Oğlum dizisinin tek ilgi gören detayları oyuncu kadrosu ya da konusu olmuyor. Oğlum dizisinin çekim mekanları da benzersiz kadrosu ve farklı konusu kadar merak ediliyor. Peki, Oğlum çekim mekanları neresi? Oğlum İstanbul’da hangi ilçede nerede çekiliyor? Oğlum hikayesi hangi şehirde geçiyor? İşte, detaylar…


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06 Nis 2022 - 12:51 - Dizi Haberleri

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