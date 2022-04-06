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06 Nis 2022 - 13:02

Oğlum Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Show TV Oğlum Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

Her hafta daha heyecanlı bir hal alan Oğlum dizisinin hikayesi, ilk bölümünden bu yana televizyon izleyicisinin pür dikkat takip ettiği yapımlar arasındaki yerini almasını sağlıyor. Merak ile takip edilen Oğlum dizisinin çekim mekanlarından usta oyuncu kadrosuna kadar her bir detayı televizyon izleyicisini meraklandırmayı da başarıyor. Sizde Oğlum dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...