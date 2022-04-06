Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Cayır Cayır Yaktı! Bembeyaz Transparan Kıyafetiyle; Akılları Başlardan Aldı! “Rıfat Görmesin Nankör!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, nefesleri kesti. Kısa bir süre önce diziden ayrılan Sevilay Gültekin’in sosyal medyada aktif paylaşımları cayır cayır yakıyor. Bembeyaz ve baştan aşağı transparan bir kıyafet giyerek güzelliğini kanıtlayan Sevilay Gültekin’e “Rıfat görmesin nankör Meryem” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi, ilk sezonuyla büyük bir beğeni toplamıştı. İkinci sezonda da reytingleri artırarak dizi dünyasında kalmayı başaran Gönül Dağı dizisinde Meryem karakteriyle ünlenen Sevilay Gültekin, nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.