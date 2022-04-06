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06 Nis 2022 - 12:52

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Cayır Cayır Yaktı! Bembeyaz Transparan Kıyafetiyle; Akılları Başlardan Aldı! “Rıfat Görmesin Nankör!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, nefesleri kesti. Kısa bir süre önce diziden ayrılan Sevilay Gültekin’in sosyal medyada aktif paylaşımları cayır cayır yakıyor. Bembeyaz ve baştan aşağı transparan bir kıyafet giyerek güzelliğini kanıtlayan Sevilay Gültekin’e “Rıfat görmesin nankör Meryem” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…