Hande Erçel, Kerem Bürsin’den Sonra Paraya Para Demez Hale Geldi! Resmen Bir Araba, Ev Parası… “Yazık Günah!” Böylesi İlk Kez…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ününe ün katan Hande Erçel, her paylaşımıyla olay oluyor. Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım’la aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, konu hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı. İkilinin gece kulübünde çok samimi oldukları ve çıkışta aynı araçlara binmeleri magazin dünyasını sallamıştı. Şimdilerde kardeşiyle İtalya’da olan Hande Erçel’in tarzı için ödediği para şok etti!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçininiz!