- 14 Nis 2022 - 15:49 G: 14 Nis 2022 - 16:12

Hande Erçel, Kerem Bürsin’den Sonra Paraya Para Demez Hale Geldi! Resmen Bir Araba, Ev Parası… “Yazık Günah!” Böylesi İlk Kez…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, dengeleri değiştirdi. Kerem Bürsin’le ayrılan Hande Erçel’in paraya para demez hale gelmesi şok etti. Resmen bir araba ve ev parasını giyen Hande Erçel’e tepkiler gırla geldi. birçok kişi ise “Yazık günah” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ününe ün katan Hande Erçel, her paylaşımıyla olay oluyor. Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım’la aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, konu hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı. İkilinin gece kulübünde çok samimi oldukları ve çıkışta aynı araçlara binmeleri magazin dünyasını sallamıştı. Şimdilerde kardeşiyle İtalya’da olan Hande Erçel’in tarzı için ödediği para şok etti!

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14 Nis 2022 - 15:49 Ankara- Yaşam

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