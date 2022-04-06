Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Delirtti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in tek bir cekete ödediği para milyonların delirmesine neden oldu! Çantasının bile 46 bin lira olduğu kombinde birçok kişi “gerisini siz düşünün” yorumlarında bulundu. Resmen bir ev parası döken ama beğenilmeyen Hande Erçel, birde dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ününe ün katan Hande Erçel, her paylaşımıyla olay oluyor. Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım’la aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, konu hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı. İkilinin gece kulübünde çok samimi oldukları ve çıkışta aynı araçlara binmeleri magazin dünyasını sallamıştı. Şimdilerde kardeşiyle İtalya’da olan Hande Erçel’in tarzı için ödediği para şok etti!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.