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06 Nis 2022 - 13:27

Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Delirtti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in tek bir cekete ödediği para milyonların delirmesine neden oldu! Çantasının bile 46 bin lira olduğu kombinde birçok kişi “gerisini siz düşünün” yorumlarında bulundu. Resmen bir ev parası döken ama beğenilmeyen Hande Erçel, birde dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…