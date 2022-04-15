Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Kadrosuna Dahil Oldu! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un Gönül Dağı dizisinin kadrosunda yerini alması şok içerisinde bıraktı! Bölüm başına alacağı ücret bile ortaya çıkarken; Alişan’ın eşi Buse Varol için kanala baskı yaptığı ve Gönül Dağı dizisinde olmasını istediği gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarının reytinglerini alt üst ediyor. İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan Gönül Dağı dizisine skandal bir transferin gireceği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.