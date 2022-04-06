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06 Nis 2022 - 13:55

Gönül Dağı Dizisinde Alişan’ın Eşi Buse Varol Geliyor! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un Gönül Dağı dizisinin kadrosunda yerini alması şok içerisinde bıraktı! Bölüm başına alacağı ücret bile ortaya çıkarken; Alişan’ın eşi Buse Varol için kanala baskı yaptığı ve Gönül Dağı dizisinde olmasını istediği gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?