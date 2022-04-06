Survivor’da Yumruk Yumruğa Kavga! Nisa ve Nagihan Saç Baş Birbirine Girdi; Acun Medya Ayıramadı! “Yok Artık”
Türkiye’nin en heyecanlı yarış formatlarından biriyle ekranlara gelmeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, sadece zorlu parkurları ile değil, bitmek bilmeyen polemikleriyle de bu sezona damgasını vurdu. Geçtiğimiz gün yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında başlayan yeni polemik ise, bu kez Nagihan ve Nisa arasında yaşandı. İşte detaylar...
Türkiye’nin en heyecanlı yarış formatlarından biriyle ekranlara gelmeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, sadece zorlu parkurları ile değil, bitmek bilmeyen polemikleriyle de bu sezona damgasını vurdu. Geçtiğimiz gün yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında başlayan yeni polemik ise, bu kez Nagihan ve Nisa arasında yaşandı. Öte yandan Demet Akalın’ın da dahil olduğu bu polemikte işler gitgide karışmaya başladı! Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor Nagihan ve Nisa neden kavga etti? Survivor All Star 2022 son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 14:26 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.