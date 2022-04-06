Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya…
Koronavirüs döneminde dünyaca ünlü Biontech aşısını eşi ile birlikte geliştirmesiyle tüm dünyaya adını duyuran Biontech Ceo’su Uğur Şahin, bu aşının ardından adeta bir servet kazandı. Geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en çok kazanan Türk’ü unvanını ulaşan Biontech Ceo’su Uğur Şahin ile ilgili detaylar haberimizde....
Koronavirüs döneminde dünyaca ünlü Biontech aşısını eşi ile birlikte geliştirmesiyle tüm dünyaya adını duyuran Biontech Ceo’su Uğur Şahin, bu aşının ardından adeta bir servet kazandı. Geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en çok kazanan Türk’ü unvanını ulaşan Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in aylık kazancı ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in aylık kazancı ne kadar? Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 14:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.