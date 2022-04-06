- 06 Nis 2022 - 14:34 G: 06 Nis 2022 - 14:52

Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya…

Koronavirüs döneminde dünyaca ünlü Biontech aşısını eşi ile birlikte geliştirmesiyle tüm dünyaya adını duyuran Biontech Ceo’su Uğur Şahin, bu aşının ardından adeta bir servet kazandı. Geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en çok kazanan Türk’ü unvanını ulaşan Biontech Ceo’su Uğur Şahin ile ilgili detaylar haberimizde....

Koronavirüs döneminde dünyaca ünlü Biontech aşısını eşi ile birlikte geliştirmesiyle tüm dünyaya adını duyuran Biontech Ceo’su Uğur Şahin, bu aşının ardından adeta bir servet kazandı. Geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en çok kazanan Türk’ü unvanını ulaşan Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in aylık kazancı ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in aylık kazancı ne kadar? Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

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06 Nis 2022 - 14:34 - Magazin

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