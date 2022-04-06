Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Nis 2022 - 14:51

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın hamile olduğu gündeme bomba gibi düştü. Sevilerek takip edilen Üç Kız Kardeş dizisinde yaşanan bu durum sonrasında ağızlar açık kalırken; Somer’in ikinci bir çocuk vakasıyla hapı yutacağı ama Rüçhan Hanım’ın ortalığı yıkacağı konuşulmaya başlandı! İşte milyonların tüylerini ürperten o gerçek!