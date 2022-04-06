Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Bir dizi setinde tanıştıktan sonra birbirine aşık olan ünlü oyuncu Gülper Özdemir be Mehmet Aykaç, geçtiğimiz gün birlikte ilk fotoğrafını paylaştı. Çıktıkları tatilde yatak odalarından bir fotoğraf paylaşan Gülper Özdemir ve Mehmet Aykaç çifti, sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Bir dizi setinde tanıştıktan sonra birbirine aşık olan ünlü oyuncu Gülper Özdemir be Mehmet Aykaç, geçtiğimiz gün birlikte ilk fotoğrafını paylaştı. Çıktıkları tatilde yatak odalarından bir fotoğraf paylaşan Gülper Özdemir ve Mehmet Aykaç çifti, sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan o fotoğrafın ardından Gülper Özdemir ve Mehmet Aykaç çiftinin kaç aydır birlikte olduğu da öğrenildi! Peki, Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikte mi? Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç sevgili mi? Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç ne zamandır sevgili? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 14:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.