Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!”

Survivor All Star 2022 yarışması adım adım şampiyonuna yaklaşırken; yarışmacılar arasındaki tansiyon da giderek yükselmeye başladı. Özellikle kadın yarışmacıların sık sık polemik içerisine girdiği Survivor All Star 2022 yarışmacısında polemiğe karışan isimler bu kez Nagihan ve Nisa oldu. Nisa’nın doping göndermesi karşısında dleiren Nagihan, çıkışı ile çok konuşulurken; olaya el koyan Acun Ilıcalı, hedefine o ismi aldı! Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor All Star 2022 son bölümünde neler oldu? Survivor Nagihan doping var mı? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...