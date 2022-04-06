Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!”
Survivor All Star 2022 yarışması adım adım şampiyonuna yaklaşırken; yarışmacılar arasındaki tansiyon da giderek yükselmeye başladı. Özellikle kadın yarışmacıların sık sık polemik içerisine girdiği Survivor All Star 2022 yarışmacısında polemiğe karışan isimler bu kez Nagihan ve Nisa oldu. İşte detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışması adım adım şampiyonuna yaklaşırken; yarışmacılar arasındaki tansiyon da giderek yükselmeye başladı. Özellikle kadın yarışmacıların sık sık polemik içerisine girdiği Survivor All Star 2022 yarışmacısında polemiğe karışan isimler bu kez Nagihan ve Nisa oldu. Nisa’nın doping göndermesi karşısında dleiren Nagihan, çıkışı ile çok konuşulurken; olaya el koyan Acun Ilıcalı, hedefine o ismi aldı! Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor All Star 2022 son bölümünde neler oldu? Survivor Nagihan doping var mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
06 Nis 2022 - 14:57 - Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.