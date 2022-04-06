- 06 Nis 2022 - 14:57 G: 06 Nis 2022 - 15:02

Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!”

Survivor All Star 2022 yarışması adım adım şampiyonuna yaklaşırken; yarışmacılar arasındaki tansiyon da giderek yükselmeye başladı. Özellikle kadın yarışmacıların sık sık polemik içerisine girdiği Survivor All Star 2022 yarışmacısında polemiğe karışan isimler bu kez Nagihan ve Nisa oldu. İşte detaylar...

Survivor All Star 2022 yarışması adım adım şampiyonuna yaklaşırken; yarışmacılar arasındaki tansiyon da giderek yükselmeye başladı. Özellikle kadın yarışmacıların sık sık polemik içerisine girdiği Survivor All Star 2022 yarışmacısında polemiğe karışan isimler bu kez Nagihan ve Nisa oldu. Nisa’nın doping göndermesi karşısında dleiren Nagihan, çıkışı ile çok konuşulurken; olaya el koyan Acun Ilıcalı, hedefine o ismi aldı! Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor All Star 2022 son bölümünde neler oldu? Survivor Nagihan doping var mı? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

06 Nis 2022 - 14:57 - Survivor 2022

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Yumruk Yumruğa Kavga! Nisa ve Nagihan Saç Baş Birbirine Girdi; Acun Medya Ayıramadı! “Yok Artık” mask
Survivor’da Yumruk Yumruğa Kavga! Nisa ve Nagihan Saç Baş Birbirine Girdi; Acun Medya Ayıramadı! “Yok Artık”
Survivor Batuhan’ın Şalteller Attı! “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’ın Şalteller Attı! “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”
Survivor Hikmet’in Defteri Kapandı! Yalanları Arka Arkaya Sıralayınca; Acun Ilıcalı Çileden Çıktı! “Diskalifiye Edildin” Evine Dönüyor! mask
Survivor Hikmet’in Defteri Kapandı! Yalanları Arka Arkaya Sıralayınca; Acun Ilıcalı Çileden Çıktı! “Diskalifiye Edildin” Evine Dönüyor!
Survivor Nisa’nın İşi Bitti; Sevgilisi Bile Yüzüne Bakmıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Nagihan Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… mask
Survivor Nisa’nın İşi Bitti; Sevgilisi Bile Yüzüne Bakmıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Nagihan Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…
Survivor Ardahan’ın Yarışmadan Kazandığı El Kol Titretiyor! Ne 100 Bin, Ne 200 Bin… Acun Ilıcalı Balya Balya Vermiş! “Yok Artık!” mask
Survivor Ardahan’ın Yarışmadan Kazandığı El Kol Titretiyor! Ne 100 Bin, Ne 200 Bin… Acun Ilıcalı Balya Balya Vermiş! “Yok Artık!”
Survivor All Star'da Bugün Kim Elendi? Survivor 5 Nisan 2022 Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gizem Mi, Ardahan Mı, Gökhan Mı, Barış Mı Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Bugün Kim Elendi? Survivor 5 Nisan 2022 Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gizem Mi, Ardahan Mı, Gökhan Mı, Barış Mı Veda Etti?
Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! 5 Nisana Survivor Hayatı Biten O İsim Ardahan Oldu! “Güle Güle Ardahan!” mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! 5 Nisana Survivor Hayatı Biten O İsim Ardahan Oldu! “Güle Güle Ardahan!”
Survivor All-Star 71. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da Ardahan Elendi? 6 Nisan 2022 Survivor 71. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 71. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da Ardahan Elendi? 6 Nisan 2022 Survivor 71. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Ardahan Uzkanbaş Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Ardahan Uzkanbaş Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor Ardahan Uzkanbaş Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Ardahan Uzkanbaş Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor Ardahan Uzkanbaş'ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ardahan Uzkanbaş’ın Memleketi… mask
Survivor Ardahan Uzkanbaş'ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ardahan Uzkanbaş’ın Memleketi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status