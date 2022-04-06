- 06 Nis 2022 - 15:25 G: 06 Nis 2022 - 15:27

Survivor Ogeday’a Skandal Darbe! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken’e skandal darbe indi! Boğazının düğüm düğüm ve gözyaşları içerisinde kalacağı gündeme bomba gibi düşen Ogeday Girişken’in acısını Nisa Bölükbaşı’nın bile dindiremeyeceği gündeme bomba gibi düştü. Canından öte gördüğü ismin sırtına hançeri vurması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor macerasına bir ismin veda edeceği açıklandığı yarışmada elenen isim Ardahan olmuştu. Gözyaşları içerisinde yarışmadan ayrılan Ardahan’ın ardından flaşlar Ogeday’ın üzerinde yanmaya başladı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Nis 2022 - 15:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya… mask
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya…
Gönül Dağı Dizisinde Alişan’ın Eşi Buse Varol Geliyor! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki… mask
Gönül Dağı Dizisinde Alişan’ın Eşi Buse Varol Geliyor! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Delirtti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası… mask
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Delirtti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası…
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Cayır Cayır Yaktı! Bembeyaz Transparan Kıyafetiyle; Akılları Başlardan Aldı! “Rıfat Görmesin Nankör!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Cayır Cayır Yaktı! Bembeyaz Transparan Kıyafetiyle; Akılları Başlardan Aldı! “Rıfat Görmesin Nankör!”
Survivor Batuhan’ın Şalteller Attı! “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’ın Şalteller Attı! “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”
Hande Erçel’den Skandal İmaj Değişimi! Saçı, Başı, Beli… Sırma Gibi Saçları Gitti; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Depresyon Belirtisi!” mask
Hande Erçel’den Skandal İmaj Değişimi! Saçı, Başı, Beli… Sırma Gibi Saçları Gitti; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Depresyon Belirtisi!”
Survivor Hikmet’in Defteri Kapandı! Yalanları Arka Arkaya Sıralayınca; Acun Ilıcalı Çileden Çıktı! “Diskalifiye Edildin” Evine Dönüyor! mask
Survivor Hikmet’in Defteri Kapandı! Yalanları Arka Arkaya Sıralayınca; Acun Ilıcalı Çileden Çıktı! “Diskalifiye Edildin” Evine Dönüyor!
Seda Sayan Durmak Nedir Bilmiyor! Oğlunun Ambargosunu Hiçe Saydı; Gelinliği İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes” mask
Seda Sayan Durmak Nedir Bilmiyor! Oğlunun Ambargosunu Hiçe Saydı; Gelinliği İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!” mask
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!”
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Yatak Odasından Paylaştılar, Aşklarını İtiraf Ettiler! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya… mask
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya…
Survivor’da Yumruk Yumruğa Kavga! Nisa ve Nagihan Saç Baş Birbirine Girdi; Acun Medya Ayıramadı! “Yok Artık” mask
Survivor’da Yumruk Yumruğa Kavga! Nisa ve Nagihan Saç Baş Birbirine Girdi; Acun Medya Ayıramadı! “Yok Artık”
Gönül Dağı Dizisinde Alişan’ın Eşi Buse Varol Geliyor! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki… mask
Gönül Dağı Dizisinde Alişan’ın Eşi Buse Varol Geliyor! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status