- 06 Nis 2022 - 22:10

Survivor Ogeday’ı Tek Kalemde Sildi! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken’e skandal darbe indi! Boğazının düğüm düğüm ve gözyaşları içerisinde kalacağı gündeme bomba gibi düşen Ogeday Girişken’in acısını Nisa Bölükbaşı’nın bile dindiremeyeceği gündeme bomba gibi düştü. Canından öte gördüğü ismin sırtına hançeri vurması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor macerasına bir ismin veda edeceği açıklandığı yarışmada elenen isim Ardahan olmuştu. Gözyaşları içerisinde yarışmadan ayrılan Ardahan’ın ardından flaşlar Ogeday’ın üzerinde yanmaya başladı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Nis 2022 - 22:10 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisi Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Türkan Artık Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Türkan Artık Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizi Kadrosuna Girdi! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizi Kadrosuna Girdi! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…
Survivor Batuhan’ın Dayanacak Gücü Kalmadı! Resti Çekti... “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’ın Dayanacak Gücü Kalmadı! Resti Çekti... “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Şok Etti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası… mask
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Şok Etti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası…
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı… mask
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı…
Survivor Nisa’nın Yarışmada İşi Bitti! Sevgilisi Bile Yüzüne Bakmıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Nagihan Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… mask
Survivor Nisa’nın Yarışmada İşi Bitti! Sevgilisi Bile Yüzüne Bakmıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Nagihan Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…
Survivor Hikmet’in Defteri Kapandı! Yalanları Arka Arkaya Sıralayınca; Acun Ilıcalı Çileden Çıktı! “Diskalifiye Edildin” Evine Dönüyor! mask
Survivor Hikmet’in Defteri Kapandı! Yalanları Arka Arkaya Sıralayınca; Acun Ilıcalı Çileden Çıktı! “Diskalifiye Edildin” Evine Dönüyor!
Hande Erçel’den Şok Edenl İmaj Değişimi! Saçı, Başı, Beli… Sırma Gibi Saçları Gitti; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Depresyon Belirtisi!” mask
Hande Erçel’den Şok Edenl İmaj Değişimi! Saçı, Başı, Beli… Sırma Gibi Saçları Gitti; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Depresyon Belirtisi!”
Kısmetse Olur Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Yine İşin İçinde! Bu Kez Görüşmeler Bambaşka! Kadrodaki Ünlü İsimler Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Yine İşin İçinde! Bu Kez Görüşmeler Bambaşka! Kadrodaki Ünlü İsimler Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Alev Alev Yakan Pozlar! Göbeğine Kadar Açık Deri Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi; Bacak Şovu Mest Etti! “Vay Maşallah!” mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Alev Alev Yakan Pozlar! Göbeğine Kadar Açık Deri Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi; Bacak Şovu Mest Etti! “Vay Maşallah!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kız Kardeş Dizisi Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Türkan Artık Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! Türkan Artık Hamile! Somer Şimdi Hapı Yuttu; Kaynana Rüçhan Ortalığı Yıkacak! Tüyler Ürperten Gerçek…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizi Kadrosuna Girdi! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizi Kadrosuna Girdi! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Şok Etti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası… mask
Hande Erçel’in Tek Bir Cekete Ödediği Para Şok Etti! Çantası 46 Bin Lira; Gerisini Siz Düşünün! Dalga Konusu Oldu, Bir Ev Parası…
Survivor Batuhan’ın Dayanacak Gücü Kalmadı! Resti Çekti... “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’ın Dayanacak Gücü Kalmadı! Resti Çekti... “Bıktım, Yoruldum!” Acun Ilıcalı’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Yok Artık!”
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı… mask
Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı…
Hande Erçel’den Şok Edenl İmaj Değişimi! Saçı, Başı, Beli… Sırma Gibi Saçları Gitti; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Depresyon Belirtisi!” mask
Hande Erçel’den Şok Edenl İmaj Değişimi! Saçı, Başı, Beli… Sırma Gibi Saçları Gitti; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Depresyon Belirtisi!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status