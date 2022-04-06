Survivor Ogeday’ı Tek Kalemde Sildi! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken’e skandal darbe indi! Boğazının düğüm düğüm ve gözyaşları içerisinde kalacağı gündeme bomba gibi düşen Ogeday Girişken’in acısını Nisa Bölükbaşı’nın bile dindiremeyeceği gündeme bomba gibi düştü. Canından öte gördüğü ismin sırtına hançeri vurması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor macerasına bir ismin veda edeceği açıklandığı yarışmada elenen isim Ardahan olmuştu. Gözyaşları içerisinde yarışmadan ayrılan Ardahan’ın ardından flaşlar Ogeday’ın üzerinde yanmaya başladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.