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06 Nis 2022 - 22:10

Survivor Ogeday’ı Tek Kalemde Sildi! Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Boğazı Düğümlenecek! Canından Öte Görüyordu; Nisa Bile Kar Etmeyecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken’e skandal darbe indi! Boğazının düğüm düğüm ve gözyaşları içerisinde kalacağı gündeme bomba gibi düşen Ogeday Girişken’in acısını Nisa Bölükbaşı’nın bile dindiremeyeceği gündeme bomba gibi düştü. Canından öte gördüğü ismin sırtına hançeri vurması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…