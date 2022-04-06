Survivor Mert Öcal Ölümden Döndü! Sağlık Durumu Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Koşup Gelecek! Komalıktı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survior’da bu yıl adını altın harflerle kazımış olan Mert Öcal hayranlarının yüreklerine indiren bir haber ortaya çıktı. Ölümden dönen Mert Öcal, sağlık durumuyla milyonları titretti! Öyle bir açıklama yaptı ki, Acun Ilıcalı’nın bile koşuğ geleceği gündeme bomba gibi düştü. Komalık olduğunu açıklayan Mert Öcal, şok etti! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal, geride kız arkadaşı Sude Burcu’yu bırakmıştı. Survivor yarışmasında çarpık bir ilişki yaşadığı ve Sude Burcu’yla birlikte Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla ilişki yaşadığı gündeme gelen Mert Öcal şimdide sağlık sorunlarıyla milyonları hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.