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06 Nis 2022 - 22:11

Bir Zamanlar Çukurova Dizi Kadrosu Zenginleşti! Demir Yaman’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı! Bir Zamanlar Çukurova dizisine Demir Yaman ve Hünkar Yaman karakterlerinin döndüğü gündeme bomba gibi düştü! Seyircileri gözyaşlarına boğan bu gelişme sonrasında dikkatler Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’e döndü! Peki, neler oluyor?