Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı! Bir Zamanlar Çukurova dizisine Demir Yaman ve Hünkar Yaman karakterlerinin döndüğü gündeme bomba gibi düştü! Seyircileri gözyaşlarına boğan bu gelişme sonrasında dikkatler Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’e döndü! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin her bölümü büyük bir heyecanla bekleniyordu. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi konumuna gelmiş olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yakın zamanda final olacağı bilinirken; dizinin köklü isimlerinden olan 3 kişinin finalde olacağı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.