- 06 Nis 2022 - 16:25 G: 06 Nis 2022 - 16:31

Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir’de Dönüyor, Hünkar’da! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da! İmzalar Atıldı…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı! Bir Zamanlar Çukurova dizisine Demir Yaman ve Hünkar Yaman karakterlerinin döndüğü gündeme bomba gibi düştü! Seyircileri gözyaşlarına boğan bu gelişme sonrasında dikkatler Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’e döndü! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin her bölümü büyük bir heyecanla bekleniyordu. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi konumuna gelmiş olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yakın zamanda final olacağı bilinirken; dizinin köklü isimlerinden olan 3 kişinin finalde olacağı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Nis 2022 - 16:25 Ankara- Yaşam

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