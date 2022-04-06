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06 Nis 2022 - 22:12

Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Error Verdi! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in yasak aşkı milyonları şoktan şoka soktu! Kısa bir süre önce Ebru Gündeş’in evli bir adamla aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. “boşanıyoruz” diyerek Ebru Gündeş’in kalbini çaldığı iddia edilen Murat Özdemir isimli şahsın olayla bağlantısı “yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…