Ebru Gündeş’in Yasak Aşk Çıkmazı Error Verdi! “Boşanıyoruz” Deyip; Gündeş’in Kalbini Çalmıştı! Ağızlar Yarım Metre…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in yasak aşkı milyonları şoktan şoka soktu! Kısa bir süre önce Ebru Gündeş’in evli bir adamla aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. “boşanıyoruz” diyerek Ebru Gündeş’in kalbini çaldığı iddia edilen Murat Özdemir isimli şahsın olayla bağlantısı “yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl yaz sezonuna Ebru Gündeş ve Rezza Zarrab, evliliklerini noktalandırma kararı almıştı. Gündeş’in boşanmadan sonra ismi birçok isimle anılmıştı. Kısa bir süre önce iş adamı Murat Özdemir’le anılan Ebru Gündeş ilişkisinin perde arkası aralandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.